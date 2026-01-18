ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÈÖÁÈÌÀ¤«¤¹¡Ö²¶¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢µîÇ¯¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤¬Âº·É¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤Ïµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¿Æ¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤«¤éµ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¥¿¥â¥ê¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¡ÖÂçÊ¬Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤óÉáÄÌ¤Î´ã¶À¤ò³Ý¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡£¤³¤ìÃ¯¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢1994Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×/°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç±é¤Î¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¤ÈÈ±·Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¬¥ó¥×¡¢¥¬¥ó¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ØN¥¹¥Æ¡Ù¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤«¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤·¡¡¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²£»³¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤ò¤¢¤ì¤À¤±¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎMC¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢1982Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤òÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òËÍ¤¬²¿¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤ò¡¢¤ï¤¶¤È¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¤Í¡£²¶¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤ò¤¤è¤·»Õ¾¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Âçºå¤ÎMC¤¸¤ã¤Ê¤¯µ×ÊÆ¹¨¤È¤¤¤¦Åìµþ¤ÎMC¤¬¸«»ö¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯À¨¤¤¤Ã¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±À¨¤¤¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï´ï¤Î¤Ç¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£