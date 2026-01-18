スイスでのW杯第5戦

スイス・ラークスで現地17日に行われたスノーボード男子ハーフパイプのW杯第5戦で、平野歩夢（TOKIOインカラミ）が負傷した。空中でバランスを崩し、前方に倒れこむ形で着地。ボードが折れるほどの衝撃で、ファンからは心配する声が殺到した。

2月6日のミラノ・コルティナ五輪開幕まで20日となった17日、2022年北京五輪王者がまさかのアクシデントに見舞われた。

1本目、3つ目のトリックで高く舞い上がったものの、空中でバランスを崩した。前方に倒れこむ形での着地となって激しく転倒し、現地実況も「Oh No！」と叫ぶほど危険なシーン。ボードが折れるほどの衝撃で、右膝を気にする様子を見せた平野は2本目を棄権した。

米誌「スノーボード・マガジン」公式インスタグラムが、「ラークス・オープンのハーフパイプ決勝1本目で、アユム・ヒラノがらしくない激しい転倒。ボードが折れてしまった」と動画を投稿。五輪連覇の期待を背負う27歳に訪れた試練に、ネット上のファンからも案じる声が相次いだ。

「心配しかない」

「オリンピックに影響ないこと願ってます」

「大きなケガ無かったらええけど」

「無事でいてください、、、」

「エグいて 見てて痛いってなった」

今大会は五輪前最後のW杯で、平野は既に五輪代表入りが決定的となっている。



（THE ANSWER編集部）