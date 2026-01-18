ビジュのクオリティ高っっ！（驚）【ローソン】ご褒美に食べたい♡「ケーキ」

頑張った日のご褒美スイーツに【ローソン】の「ケーキ」はいかが？ 本格的なビジュアルと味で、しっかりと満足できそう。今回は、人気ロックバンドのキャンペーンで登場したオリジナルのケーキや、有名チョコブランドとのコラボケーキなど話題の商品を集めました。ちょっぴりぜいたくなスイーツを楽しみたい人は、ぜひお店でチェックしてみて。

グリーンアップルカラーが映える！ ミセスキャンペーンケーキ

グリーンのスポンジに、グリーンのクリーム、キラキラと輝くグリーンのピックとグリーン尽くしなこちらは「ピスタチオケーキ」\505（税込）。「Mrs. GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）」のキャンペーンオリジナルのスイーツです。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「専門店レベルにめちゃくちゃ美味しい」と絶賛。ピスタチオ好き必見です。

チョコ好き必見！ GODIVAコラボケーキ

ふわふわとしたホイップクリームでデコレーションされたこちらのケーキは「プティノエルショコラ」\592（税込）。【GODIVA（ゴディバ）】とコラボしたチョコレートケーキです。構成は下から、スポンジ生地・チョコクランチ・チョコソース・チョコムース・チョコホイップ・くるみ・チョコプレートとなっています。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「楽しく美味しい濃厚チョコケーキ」とのこと。

まさにいちごづくし！？ ピンクが可愛いタルト

1/15の「いちごの日」に合わせて、全19商品のスイーツやドリンクなどが販売されます。そのなかのひとつが「いちごミルクのタルト」\292（税込）。タルト生地に合わせているのは、いちごカスタードにいちごソース・いちごミルクホイップといちごづくし。@oyatsu_panponさんによると「まさにいちごミルク」だそう。

2層のクリームがポイント！ 紅茶のプレミアムロールケーキ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「ミルクティーの薫りと渋みが美味しい」と紹介するのは、ローソンの人気スイーツ「プレミアムロールケーキ」の新作「とろける2層のミルクティー」\248（税込）。ロールケーキ生地に、ミルクティーをイメージした2層仕立てのクリームがたっぷり。味・香り・見た目で楽しめるスイーツです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A