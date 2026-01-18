¡ÖÃæÆ»¡×·ëÀ®²ñ¸«¤Ç¤Î¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡×È¯¸À¤Ë¥Þ¥Ã¥È³¦¤«¤é¶ì¸À¡Ö±ïµ¯°¤¤¡×¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¦JWPÂåÉ½¤äWJ¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¤«¤Ä¤ÆÌ³¤á¡È¥ä¥Þ¥â¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤Î»³ËÜ²í½Ó»á¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î²ñ¸«¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡×WJ¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤¹¤ëÄ¹½£ÎÏ
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡¢ÀÆÆ£»á¤¬²ñ¸«¤Ç¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤òÆüËÜ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¦ー¤à¡£¡Ø¤É¿¿¤óÃæ¡Ù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±ïµ¯°¤¤¤¾¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤É¿¿¤óÃæ¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤¬2003Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢04Ç¯¤ËÊø²õ¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¦WJ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ò¹Ô¤¯¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Âç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌîÅÄ»á¤¬ÀÆÆ£»á¤Ë»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¡È´÷¤ß¸ÀÍÕ¡É¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢WJ¤Î¹õÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ù¤ÊÍ½´¶¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖWJ¤Î°Ì´¤¬¡¢¡¢¡×¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¤Î¶âÌÖ¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£»³ËÜ»á¤â¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Öº£²ó¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¥¦¥±¤«¤¿¤¬Ç®¤¤¤È¸À¤¦¤«¡¢È¿±þ¤Î¼Á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
