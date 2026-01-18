人気声優の坂倉花（さかくら・さくら）がこのほど、株式会社KADOKAWAから4月3日に1st写真集を発売することが決定。みずみずしく、素肌まぶしい先行カットを公開した。



【写真】横からのタンクトップショットも魅力的です

「ラブライブ!スーパースター!!」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーとしても活動中の坂倉。カメラマンはHIROKAZU氏が担当し、撮影は大阪、京都、奈良、宮古島で行った。



同作は「遅れてやってきた修学旅行」というコンセプトのもと、修学旅行先の大阪・京都・奈良・宮古島の抜群なロケーションで、坂倉も非日常感を存分に満喫。バリエーション豊かな衣装を着用し、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も収録されている。これまで披露されてこなかった、新たな一面が垣間見られる写真集に仕上がった。



板倉は2004年4月3日生まれ。埼玉県出身。コロナ禍の中で高校時代を過ごした世代だけに「遅れてやってきた修学旅行」をしっかり楽しんだようだ。



【坂倉花のコメント】



この度、坂倉花1st写真集を発売させていただくことになりました！



高校生時代、制限の多い世の中で、例年通りの開催が出来なかった修学旅行に、「今もう一度行きたい……！」ということで、今回は"遅れてやってきた修学旅行"をテーマに、大阪、京都、奈良、宮古島の4都市に撮影しに行きました。



撮影中はいつも和気あいあいとしていて、どの場所でも本当に楽しく、自然な表情を沢山撮っていただけたと思っています。



憧れだった、初めての写真集。



背伸びをしない、今この瞬間のありのままの私が沢山詰まった、特別な1冊になりました。



是非みなさんに手に取っていただき、青春たっぷりな旅の思い出を、一緒に共有出来たらいいなと思っています！



（よろず～ニュース編集部）