EXILE TAKAHIRO「メモリアルな1年を作っていけたら」 LDH6年に一度の祭典「PERFECT YEAR 2026」開幕を宣言
EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、THE RAMPAGEの陣・吉野北人、FANTASTICSの木村慧人・中島颯太、BALLISTIK BOYZの奥田力也・砂田将宏が18日、都内で開催された「LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見」に出席。TAKAHIROはダイナミックな書道のパフォーマンスを行い、EXILEとして臨む東京ドーム公演への意気込みを語った。
【写真】LDHファミリーが大集合！ 開幕記念会見の様子（4枚）
東京ドームで行う『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』に向けて、AKIRAは「東京ドーム公演ならではのスペシャルな演目であったりセットリストというのは用意していますので。幸先いいスタートを切れればなと思います」と笑顔。「EXILEならではの楽曲であったり、様々なプロジェクト・企画を用意しております」と明かした。TAKAHIROは「会場の広さだったりっていうのは関係なく、引き続きお一人お一人に、心を込めて届けられる歌を歌っていきたいなと思っております」と話していた。
記者会見の前には、書道8段のTAKAHIROと書道界の巨匠である吉川壽一氏のコラボが実現し、2人は「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕を記念した巨大な書を書き上げた。
TAKAHIROは「人生の宝物になりました」と白い歯を見せ、作品のように色とりどりの活動をしていきたいとしたうえで「僕とAKIRAさんは、個人的ではありますが、EXILE加入20周年でもあるので」とコメント。
「僕たち2人も、メモリアルな1年を作っていけたらなという意味では、本当に様々な活動を通して、皆さんにいろんなアプローチをしていきたいなと思うので。今年は『LDH Girls EXPO』もありますし、僕とAKIRAさんはマネージャー兼セキュリティで行こうかなって」と語って会場を沸かせていた。
この日はBALLISTIK BOYZより奥田力也・砂田将宏、LIL LEAGUEより岩城星那・中村竜大、KID PHENOMENONより夫松健介・岡尾琥珀、f5veよりKAEDE、佐藤晴美、Girls²より鶴屋美咲・小川桜花、iSCREAM／CIRRAよりYUNA・HINATAも出席していた。
東京ドームで行う『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』に向けて、AKIRAは「東京ドーム公演ならではのスペシャルな演目であったりセットリストというのは用意していますので。幸先いいスタートを切れればなと思います」と笑顔。「EXILEならではの楽曲であったり、様々なプロジェクト・企画を用意しております」と明かした。TAKAHIROは「会場の広さだったりっていうのは関係なく、引き続きお一人お一人に、心を込めて届けられる歌を歌っていきたいなと思っております」と話していた。
記者会見の前には、書道8段のTAKAHIROと書道界の巨匠である吉川壽一氏のコラボが実現し、2人は「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕を記念した巨大な書を書き上げた。
TAKAHIROは「人生の宝物になりました」と白い歯を見せ、作品のように色とりどりの活動をしていきたいとしたうえで「僕とAKIRAさんは、個人的ではありますが、EXILE加入20周年でもあるので」とコメント。
「僕たち2人も、メモリアルな1年を作っていけたらなという意味では、本当に様々な活動を通して、皆さんにいろんなアプローチをしていきたいなと思うので。今年は『LDH Girls EXPO』もありますし、僕とAKIRAさんはマネージャー兼セキュリティで行こうかなって」と語って会場を沸かせていた。
この日はBALLISTIK BOYZより奥田力也・砂田将宏、LIL LEAGUEより岩城星那・中村竜大、KID PHENOMENONより夫松健介・岡尾琥珀、f5veよりKAEDE、佐藤晴美、Girls²より鶴屋美咲・小川桜花、iSCREAM／CIRRAよりYUNA・HINATAも出席していた。