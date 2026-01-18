１０億１０８６万５０００円が返還された１月１８日の京都１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル＝サニーサルサ、ダイヤモンドハンズ、スイッチビスケット競走除外で８頭立て）は、キャリア３１戦のサク（牝７歳、栗東・北出成人厩舎、父リオンディーズ）が勝利した。勝ち時計は１分３６秒１（良）。

好発を決めて中団をリズム良く追走。直線で追い出されるとじわじわと加速し、残り約１００メートルでトップスピードに乗った。競っていた前３頭を外からまとめて差し切り、２着馬の圧倒的１番人気レッドフェルメールに首差をつけた。

同馬は２０２１年１１月にデビュー。新馬を快勝すると、２戦目の阪神ＪＦでＧ１に挑戦し１１着に敗れた。その後は１勝クラスで４年の時を過ごし、２着２回、３着４回。勝利には届かないながらも大崩れせず、堅実な走りを続けていた。

実に１５１３日ぶりとなる復活Ｖを飾ったベテラン牝馬には、ＳＮＳ上で「新馬勝ち以来４年１カ月ぶりの２勝目って流石に聞いたことねえぞ」「ほんとずっと頑張っててすごい子だ」「７歳でもまだまだ若くてフレッシュな走りでした」「７歳牝馬で新馬戦以来の勝利すごいね」「うおぉぉ信じてよかったアイドルと馬のサク！」など歓喜のコメントが寄せられている。