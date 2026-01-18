２０２４、２５年のコックスプレートを連覇するなどＧ１を１２勝した世界的女傑ヴィアシスティーナ（豪州の年齢表記で牝８歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ファストネットロック）が、引退することが、１月１８日に馬主と調教師から発表された。今後は繁殖牝馬となり、初年度の交配相手にはドバウィが予定されている。

同馬は英国でデビューし、５歳時の２０２３年にプリティポリーＳでＧ１初制覇。その後、豪州に移籍した。２４年のランヴェットＳで移籍後初のＧ１タイトルを手にすると、そこからはコックスプレートやクイーンエリザベスＳなどのビッグレースを次々と制し、ラストランとなった昨年１１月のマッキノンＳで１２度目のＧ１制覇を決めるなど、最強牝馬の名をほしいままにした。

日本調教馬の前にも立ちはだかり、２０２４年のコックスプレートではコースレコードで２着のプログノーシスに８馬身差をつけて圧倒。ローシャムパーク、ジオグリフが出走した昨年のクイーンエリザベスＳでも鋭い脚で抜け出し、力の違いを見せつけた。

昨秋のコックスプレートでは同じクリス・ウォーラー厩舎のバッカルーとの激しい叩き合いの末、０・１馬身差で連覇を達成。ＴＡＢチャンピオンズステークスでも、ゴール前では流す余裕を見せ、２・７５馬身差をつけての快勝。これが現役最後のレースとなった。

世界的名牝の引退にＳＮＳでは「途方もない強さだった女傑もついに引退か」「８歳まで無事に走り切って本当に素晴らしいですね……」「強すぎてなかなかお嫁に行けなかったヴィアシスティーナ姐さんも遂に引退か」「日本で産駒が見たい」「涙涙涙！」「これからはお母さんとして期待してるんだよ！」など引退を惜しむ声、母として活躍するコメントが相次いでいる。