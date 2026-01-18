フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球スター集結！ ＳＢ ｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

１２球団、計２４選手が集結し２０２５シーズンを振り返った。

ソフトバンク・海野隆司捕手、牧原大成内野手はリバン・モイネロ投手の衝撃的な太っ腹ぶりを告白。

海野選手は「シーズン中にちょっと時計をいただきまして…。試合がある日にですね、アップ中に、通訳の人に『ちょっと来て』って言われて…。『欲しい時計ある？』って言われて。『ロレックスがいいっすね！』とか言ったら、後日、球場に置いてあったっていう。ロレックスが…」と、この日も身に付けてきた超高級腕時計を見せつけた。

浜田が「え？何やったらくれるの？」と驚くと、海野選手は「何をやったんですかね…？」と首を捻って笑わせた。牧原選手も「僕も…。彼は年下なんですけど。金のネックレスをいただきまして。彼の方が稼いでるんで『なんか買ってよ？』って言ったら買ってくれました…」と苦笑した。浜田は「何なん？それ？めちゃくちゃエエやつやんか…」と感心した。

モイネロ投手は２０１７年途中に来日し、育成選手としてキャリアをスタート。先発転向２年目の昨年に初のパ・リーグＭＶＰに輝いた。