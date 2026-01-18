休日なのに遊びに連れて行ってもらえなくて不貞腐れている大型犬に、「お出かけしよう」と声をかけたら…？想像を超える表情と態度の変化が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「本当に表情豊か」といった声が寄せられています。

【動画：遊びに行けなくて不貞腐れている大型犬→『お出かけしよう』と言った瞬間に…わかりやすすぎる表情】

不貞腐れている大型犬

YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ギン」ちゃんの休日の様子です。

この日、パパさんは自宅にお仕事を持ち帰っていたため、なかなかギンちゃんと遊んであげられなかったそう。一方のギンちゃんは休日のお出かけを楽しみにしているため、「いつになったら遊びに行けるのかな？」と朝から玄関で待機していたといいます。

お仕事が一段落してからパパさんが様子を見に行くと、ギンちゃんは玄関のたたきに寝そべって、明らかに不満そうなお顔をしていたとか。どうやら待ちくたびれて、完全に不貞腐れてしまっているようです。

「お出かけしよう」と言ったら…

パパさんが「おいで」と何度か声をかけても、ギンちゃんは全く動こうとせずにスルーし続けていたとか。しかし「もうちょっとしたらお出かけしようかな～」と言った瞬間に、ギンちゃんのお耳がピクッと反応。

さらにパパさんが「どうする？お出かけする？」と聞いてみると、ギンちゃんはしっぽを振りながら立ち上がって、「その言葉を待ってました！」とばかりに嬉しそうに寄ってきたそう。そして先ほどまでの不貞腐れた態度が嘘のように、「お出かけの準備しよう！」とルンルンで部屋に向かったとか。

表情と態度の変化が可愛い！

部屋に入るとギンちゃんは伏せをして、「早く行こうよ～」というようにパパさんを見つめながらしっぽをフリフリ。玄関で待機している時は、目つきが険しくてお口もムッと固く閉じていたのに、今はお目目をキラキラと輝かせながらニコニコと微笑んでいます。

まさか「お出かけ」の一言で、ここまで表情や態度が変化するとは…！わりと単純でわかりやすいところが、小さな子どものようで可愛いギンちゃんなのでした。

この投稿には「可愛い」「素直すぎ」「言葉わかるんだね！」「こんなにも表情変わるんですねｗ」「切り替え早いなぁー笑」「子供みたいでたまらん！」といったコメントが寄せられています。

ギンちゃんの表情豊かで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。