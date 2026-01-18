俳優の妻夫木聡が１８日、都内で映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、４月１７日公開）完成報告会に主演の綾瀬はるからと登壇した。

２０００年に発生した地下鉄線脱線事故で犠牲になった少年の家族のもとに、２０年の時を経てラブレターが届くという実話を基に制作された今作。スポーツ報知の記事を見た石井監督が「他人事とは思えない」と感じ、映画化に至った。

主人公・寺田ナズナ役の綾瀬とは「ザ・マジックアワー」（０８年）以来、１８年ぶりの共演で、妻夫木は夫・良一役を務める。「まさか夫婦の役をやるなんて、不思議でした」と照れ笑いを見せつつ、「（綾瀬は）デビュー当時からいるだけで周りの人たちを温かくしてくれる雰囲気、オーラを持った方。そういうオーラをナズナを通して、みんなが感じてくれるだけで伝わるものがあるんじゃないかな」とうなずいた。

完成した作品を見た妻夫木は、「今を生きる人、過去を生きる人、みんな思いが溢れている。悲しいことも嬉しいことも全部ひっくるめて人生だよな、生きるってことだよなって感じて、涙がいっぱい出てしまった。思いには確実に命が宿るんで、１人ひとりの思いをこの映画を見て感じてほしい」とアピールした。