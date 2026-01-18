女子ゴルフの吉田鈴（りん、21＝大東建託）が18日、父・英隆さんが経営する都内の居酒屋「二十四区末広町店」で1日店長を務めた。

昨年に続く2度目の開催となった今年は約3000組の応募が殺到したが、昼夜を合わせて抽選で選ばれた約170人が来店した。

吉田はスタッフと同じ店名入りの黒いTシャツとエンジ色のエプロンを身に付けて接客を担当。お酒や料理を運んだり、自ら客席を回ってシャンパンを売り込みボトルにサインを書き込んだり、店内を走り回った。

休憩中には姉・優利と監修した「カルピスレモンサワー」を飲み「カルピスにレモンの酸味が合わさっていい感じ。甘ったるくなくて凄くおいしい」とPRも忘れなかった。

吉田は「去年来て下さったお客さんもいて、満席になってうれしい。疲れはないです」と笑顔で話した。

ルーキーイヤーの昨季はメルセデスランク51位で惜しくもシードを逃したが、前半戦の出場権は確保した。

シーズン終了後には千葉県内でトレーニング合宿をこなすなどプロ2年目に向けて体力、技術のレベルアップを図っている。

「勝利数で選手の価値が決まる。毎年勝てる選手になりたい。初優勝にどれだけ時間が掛かるかが鍵。やることをちゃんとやろうと思う」と悲願の初優勝への決意を口にした。