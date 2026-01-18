Novel Core¡ÖRIZE¡¦JESSE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡×
SKY-HI¤µ¤ó¼çºË¤Î¡ÖBMSG¡×Âè°ìÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Novel Core¡Ê°Ê²¼¡¢Core¡Ë¤µ¤ó¡£¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¡Ê´°àú¤ÊÉÔÎÉÉÊ¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄCore¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤ò¡È¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡É¤ÈÄêµÁ¤Å¤±¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦RIZE¤ÎJESSE¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë½Å¤¤²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖJESSE¤µ¤ó¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ°ì¸À¤Ç¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½êºß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤«¤ßºÕ¤¤¤ÆÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤éÉÔ´°Á´¤À¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½´°àú¤Ê¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¤¹¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖJESSE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE¡×¤Ï¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹ì¤¯Ãæ¡¢Core¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤µ¤¯Îö¤·¡¢¤¢¤Þ¤¿¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡Ø¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡Ø¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡É¤ò·Ç¤²¤¿º£¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë½Å¤¤²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¹â¹»À¸¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¡£´Ö¤â¤Ê¤¯20Âå¸åÈ¾¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ö2030Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀÚ¼ê¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå¤â¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤âOUTER¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤º¤Ã¤ÈµÙ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×Novel Core
¥Î¥Ù¥ë¥³¥¢¡¡2001Ç¯1·î18Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£15ºÐ¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¡¢MC BATTLE¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£2025Ç¯¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò·è¹Ô¡£4·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
information¥á¥¸¥ã¡¼4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥êfeat. JESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢Á´14¶Ê¼ýÏ¿¡£¡Ú¹ë²ÚÈ×¡ÊCD¡ÜDVD/Blu-ray¡Ë¡Û\9,900¡¡¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û\3,740¡ÊB-ME¡Ë
¼Ì¿¿¡¦ÅÚº´ËãÍý»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®¾¾¹áÎ¤
anan 2479¹æ¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê