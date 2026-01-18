結婚のタイミングは2028〜2029年！？【中川紅葉】が占い処で占いを体験♡
Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、東京大神宮の参道にたたずむ「占い処ありおり」で占いを体験してきました！お仕事のコトから結婚のコトまで...。気になる紅葉の占い結果についてぜひチェックしてみて！
KUREHA TREND♡ Vlog Vol.4
ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、恋愛祈願でおなじみの東京大神宮のすぐそばにある、占い処で占いを体験♡ ぜひご注目を！
今回のトレンドは......
「占い処ありおり@ありおりはべりいまそかり」
東京大神宮の参道にたたずむ占い処は、参拝のあと、答えあわせをしたり、自分と向きあう時間をつくれる心安らぐ場所。
占いが終わったら、店頭でお土産ものを見るもよし。鑑定は20分4,400円から。
占い処ありおりでの占いは......
九星気学とは、生年月日をもとにした9つの星のタイプを用いた占い方法。生まれ年で本命星（その人の気質）を出し、運勢の流れや相性・吉方位（いい方向）を見る占術。四柱推命
生年月日時の干支で読む占い方法。年・月・日・時の四本の柱から五行（木火土金水）と陰陽のバランスを導き出すことで、性格や適性、運気を精密に読んでいく東洋式の占術。
住：京都千代田区富士見1-5-16たけうちビル1F
https://arioriuranai.com
今回占ってくれたのは......
真央さん
高野山の高僧から17年間学んだ教えをベースに、九星気学・四柱推命を用いて鑑定を行う占い師。
占いとは別の視点から助言ができるのが強み。結婚相談所のオーナーも務める。
紅葉の占い結果総括！
・2026年は1頑張ると、3で返ってくる。
・結婚のタイミングは2028〜2029年！
・2026年8〜9月でRayの表紙を飾るかも！？
・SNS投稿は15:00〜19:00、23:00〜25:00がラッキー時間！
「占いはよく行くけど、行くたびになんでも信じちゃうんだよな〜（笑）。今回は仕事のことと、いつか結婚できるかな……なんてことも聞いてみたい！
お店のなかは参道らしいほっこり感がどこか落ち着く印象。ここでは九星気学・四柱推命をもとに見てくれるんだけど、まずは仕事について！
実は、芸能活動をやめたいと悩んでいた時期もあったんだけど、向いていると言ってもらえたのは自信になりました。
今、仕事が順調にできているのは、まわりの人のおかげだということも改めて認識。日々感謝を忘れずに過ごそうと思えました。
びっくりだったのは結婚のタイミングが意外と早かったこと！なんかワクワクしました（笑）。ぜひまた来たいです！」
Vlog動画はRay公式SNSで♡
モデル／中川紅葉（本誌専属）
※衣装はすべて本人私服です。
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉