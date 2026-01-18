結婚のタイミングは2028〜2029年！？【中川紅葉】が占い処で占いを体験♡

Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、東京大神宮の参道にたたずむ「占い処ありおり」で占いを体験してきました！お仕事のコトから結婚のコトまで...。気になる紅葉の占い結果についてぜひチェックしてみて！

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.4 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、恋愛祈願でおなじみの東京大神宮のすぐそばにある、占い処で占いを体験♡ ぜひご注目を！

今回のトレンドは...... 「占い処ありおり@ありおりはべりいまそかり」 東京大神宮の参道にたたずむ占い処は、参拝のあと、答えあわせをしたり、自分と向きあう時間をつくれる心安らぐ場所。 占いが終わったら、店頭でお土産ものを見るもよし。鑑定は20分4,400円から。 占い処ありおりでの占いは...... 九星気学

九星気学とは、生年月日をもとにした9つの星のタイプを用いた占い方法。生まれ年で本命星（その人の気質）を出し、運勢の流れや相性・吉方位（いい方向）を見る占術。四柱推命

生年月日時の干支で読む占い方法。年・月・日・時の四本の柱から五行（木火土金水）と陰陽のバランスを導き出すことで、性格や適性、運気を精密に読んでいく東洋式の占術。 INFORMATION 住：京都千代田区富士見1-5-16たけうちビル1F

https://arioriuranai.com

今回占ってくれたのは...... 真央さん 高野山の高僧から17年間学んだ教えをベースに、九星気学・四柱推命を用いて鑑定を行う占い師。 占いとは別の視点から助言ができるのが強み。結婚相談所のオーナーも務める。

紅葉の占い結果総括！ ・2024〜2026年は運気絶好調。

・2026年は1頑張ると、3で返ってくる。

・結婚のタイミングは2028〜2029年！

・2026年8〜9月でRayの表紙を飾るかも！？

・SNS投稿は15:00〜19:00、23:00〜25:00がラッキー時間！ 「占いはよく行くけど、行くたびになんでも信じちゃうんだよな〜（笑）。今回は仕事のことと、いつか結婚できるかな……なんてことも聞いてみたい！ お店のなかは参道らしいほっこり感がどこか落ち着く印象。ここでは九星気学・四柱推命をもとに見てくれるんだけど、まずは仕事について！ 実は、芸能活動をやめたいと悩んでいた時期もあったんだけど、向いていると言ってもらえたのは自信になりました。 今、仕事が順調にできているのは、まわりの人のおかげだということも改めて認識。日々感謝を忘れずに過ごそうと思えました。 びっくりだったのは結婚のタイミングが意外と早かったこと！なんかワクワクしました（笑）。ぜひまた来たいです！」

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉