「プロレス・新日本」（１８日、千葉・佐倉市民体育館）

今月４日に引退した社長の棚橋弘至（４９）がイメチェンした姿で現れた。前日トレードマークだった金髪の長髪をバッサリ切り、カラーも暗めにした爽やかな新ヘアスタイルをＳＮＳで披露してファンに衝撃を与えたが、初めての大会に登場。「イケオジになっちゃいました（笑）。金髪ロン毛が長かったので、しっかり自分の中で（社長業に専念する）切り替えができた」と心境を明かした。

棚橋は今月４日に東京ドームで行われた引退試合で、オカダ・カズチカ（３８）と３３分３秒の激闘を繰り広げた末、レインメーカーで玉砕。超満員札止めの４万６９１３人に見守られながら２６年のプロレスラー生活にピリオドを打ち、社長に専念するにあたってはトレードマークだった長髪を切る考えを明かしていた。“プロレスラー・棚橋弘至”を象徴する派手な後ろ髪に別れを告げ、「２００５、０６年くらいから金髪のロングだったので。（断髪式のつもり？）そうですね。自分ではしっかりけじめをつけたつもりです」と、すがすがしい様子で語った。

この日は永田裕志（５７）がプロデュースする佐倉大会で、メインイベントの８人タッグマッチではウルフアロン（２９）がデビュー３戦目で初めてメインを務め、ディック東郷を逆三角締めで仕留めて勝利。試合後には、永田が今月でデビュー３５年を迎えた天山広吉（５４）をリング上に呼び込み、棚橋社長が祝福の花束を贈呈した。