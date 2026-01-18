見た目がかわいいと思う「群馬県のお土産」ランキング！2位「グーテ・デ・ロワ」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタ ハラダ）／47票2位は、高崎市に本社を置くガトーフェスタ ハラダの「グーテ・デ・ロワ」。フランス国旗を模したトリコロールカラーの個包装は、洗練された気品が漂います。サクサクの食感と芳醇なバターの香りが贅沢で、優雅なティータイムを演出する群馬屈指の銘菓です。
回答者からは「パッケージがおしゃれだから」（40代女性／埼玉県）、「キャラクターとコラボしたパッケージ等もあるため」（30代女性／茨城県）、「シンプルなパッケージが少しレトロ可愛くて、味も美味しいし印象的」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：ぐんまちゃん生ロールケーキ（福嶋屋）／102票1位は圧倒的な票数を集めた、福嶋屋の「ぐんまちゃん生ロールケーキ」でした。群馬県の大人気マスコットキャラクター「ぐんまちゃん」の顔をロールケーキで表現した、食べるのがもったいないほどキュートなスイーツ。群馬らしさが一目で伝わる最高のお土産です。
回答者からは「ご当地キャラクターのぐんまちゃんのデザインだから」（20代女性／大阪府）、「ぐんまちゃん生ロールケーキは、パッケージに描かれたぐんまちゃんの表情がとてもかわいらしく、思わず手に取りたくなるデザインです。ロールケーキ自体もふんわりとした見た目で、カットした断面もきれいなので写真映えします。群馬らしさがしっかり伝わるキャラクターものでもあり、子どもから大人まで喜ばれる点が魅力です。見た目のかわいさと親しみやすさの両方がそろっているお土産だと思いました」（40代男性／北海道）、「ぐんまちゃんの形をしていて食べるのがもったいない」（40代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)