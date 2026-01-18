Jカップグラドルとして大人気の伊織いおさんが、配信されたグラビア雑誌『sabra』第6号に登場しました。



【写真】こちらの伊織さんも美しい…はだけた浴衣＆レースランジェリーの色気がすごい湯けむりグラビア

B90・W55・H90の驚異のくびれから2次元ボディと評される伊織さん。「無敵のJ.GIRL」と題したグラビアでは、まん丸バストを見せつけるかのように、胸元が大きく開いたセクシー衣装で登場。豊満なバストが描く曲線美と深い谷間は必見です。



表紙モデルは、人気絶頂の山田あいさん。お正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場。着物を徐々に脱いでいき、I カップのゴージャスなボディーを惜しげもなく披露しています。



ほかにも、都丸紗也華さん、堀みなみさん、花咲楓香さん、松島かのんさん、天木じゅんさん、波崎天結さん、石井優希さん、伊関あみさん、村上優香さん、茜紬うたさん、竹川由華さん、桜木美緒さん、ちとせよしのさん、川村あいさんが登場。総勢16人、超豪華ラインナップで、今号もスペシャルなカットが満載です。



【伊織いおさんプロフィール】

1998年8月13日生まれ、神奈川県出身。T151 B90 W55 H90 2019年、建築の専門学校に通い、建築造形やアーク溶接を学び、建築会社に就職。専門学校在学中にデビューし、「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2019」で優秀賞を受賞。以降、「Jカップウエスト55センチの2次元ボディ」というキャッチコピーでグラビアシーンを席巻。1st写真集「ほどける。」（双葉社）、デジタル写真集「極限まで」（集英社）、DVD「いおはやっぱりイイオンナ」など。