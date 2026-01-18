「カッコ良すぎる」榮倉奈々、軽々と懸垂をこなすトレーニング姿を披露！ 「脚長っ」「いつも美しい」
俳優の榮倉奈々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。大阪でのオフショットやトレーニングをする様子を披露しました。
【写真】榮倉奈々、トレーニング姿を披露！
「懸垂できる女性、カッコ良すぎる」榮倉さんは10枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目の写真では、黒いレギンスに白ソックス、サングラスをかけたシンプルなコーディネートで、細くて長い脚が際立っています。大阪を訪れていたようで、ホテルの窓から大阪城を見下ろす榮倉さんの後ろ姿も。動画ではトレーニングマシンを使って、軽々と懸垂（けんすい）をこなす姿を披露しています。
コメントでは「脚 長っ」「懸垂できる女性、カッコ良すぎる」「いつ見てもカッコいいです」「トレーニング欠かさずで凄いです」「榮倉奈々さんにしか似合わない組み合わせな気がします」「いつも美しい奈々ちゃんが大好きです」と称賛の声が多数寄せられています。
「同じ人間と思えないのよ」榮倉さんは2025年8月の投稿では、キャップ帽をかぶって膝丈スパッツに白いTシャツを着用し、長い美脚が際立つ後ろ姿を披露しています。コメントでは「後ろ姿だけでも素敵」「すっごい足が長い〜」「足がキレイ!! 長い!!」「もうスタイルがね、同じ人間と思えないのよ」「ああっしなっが！！！！」「やっぱり永遠の女神」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
