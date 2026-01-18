¡Öµ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤¬ºÇ¹â¡ª¡×2»ù¤ÎÊì¡¢Ãæ±ÛÅµ»Ò¤¬à°¦¼Öá¤ò¸ø³«¡Ö¿Æ¶á´¶¤ï¤¯¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×14Ç¯¤Ë±Ê°æÂç¤È·ëº§
¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î½Â¤¤à°¦¼Öá¤òÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿à°¦¼Öá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ê¸ø³«¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Á°¸å¤Ë¥«¥´¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¹õ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÍ§Ã£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¥«¥Õ¥§¤Ç´¥ÇÕ¤Ã¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢½Â¤¤¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤äºÇ¿·¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê»Ñ¤Ç¿Æ¶á´¶¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡Á¡ª¡×¡Öµ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ±Û¤Ï14Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î±Ê°æÂç¤È·ëº§¡£16Ç¯¤ËÂè£±»ÒÃË»Ò¡¢18Ç¯¤ËÂè£²»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£