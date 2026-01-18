3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に初選出された平良海馬投手（26）が18日、地元沖縄・石垣島で行う自主トレを公開した。

南国特有の強い日差しを浴びる中、WBC球を使用したキャッチボールでは球の回転や軌道を入念に確認するように投げ込んだ。普段使用するNPB球との違いには「（WBC球は）スピン量がちょっと落ちるので、フォークやチェンジアップ系の変化が大きく、曲がりやすい」と話した。

自身初の大舞台となるWBC同様、平良が重要視するのが、2024年以来となるチームでの先発再挑戦だ。前回は開幕ローテ入りしながら自身の故障とチーム事情が重なり、シーズン途中から中継ぎに配置転換されただけに、先発専任でのシーズン完走を目指す。

また、チームの大黒柱だった今井達也が米大リーグのアストロズに移籍したことで、フル回転の働きも求められる右腕は「サイ・ヤング賞を取るくらいの気持ちでやります」と米大リーグの最優秀投手賞を引き合いに強い覚悟を示した。（上岡真里江）