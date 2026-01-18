去就が注目されているイ・ガンイン。(C)Getty Images

写真拡大

　ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーが、パリ・サンジェルマンに所属する韓国代表の“至宝”イ・ガンインを獲得するかもしれない。スペイン紙『MARCA』が伝えている。

　アトレティコは、今冬にMFのコナー・ギャラガーをトッテナムに、FWのジャコモ・ラスパドーリをアタランタへ売却。穴を埋める新戦力候補に、中盤ではウォルバーハンプトンのジョアン・ゴメスやバルセロナのマルク・カサド、アタッカーではイ・ガンインをリストアップしているようだ。

　スペインの名門は以前もイ・ガンインを狙っていたものの、移籍金が高いうえ、パリSGが放出に前向きでなかったこともあり、契約成立には至らなかった。
 
　「状況は一変した」と報じた『MARCA』によれば、出場機会の少なさが、24歳のレフティに退団を決意させ、パリSG側に要求額を引き下げる判断を促しているという。

「ここ10日間でアトレティコの検討対象となっている韓国人選手は、これまでの移籍市場でもリストに挙がっていた長年のターゲットだったが、今や獲得可能だ。（フットボールディレクターの）マテウ・アレマニーは、パリSG退団を希望する彼とその代理人たちの意向を汲み、ラスパドーリの後釜の最有力候補と位置づけている」

　ラブコールがついに実るのか。今後の進展に注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

