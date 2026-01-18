「パリSG退団を希望」理由は出場機会？韓国代表の至宝がスペイン名門へ移籍か。現地紙が報道「今や獲得可能だ」
ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーが、パリ・サンジェルマンに所属する韓国代表の“至宝”イ・ガンインを獲得するかもしれない。スペイン紙『MARCA』が伝えている。
アトレティコは、今冬にMFのコナー・ギャラガーをトッテナムに、FWのジャコモ・ラスパドーリをアタランタへ売却。穴を埋める新戦力候補に、中盤ではウォルバーハンプトンのジョアン・ゴメスやバルセロナのマルク・カサド、アタッカーではイ・ガンインをリストアップしているようだ。
スペインの名門は以前もイ・ガンインを狙っていたものの、移籍金が高いうえ、パリSGが放出に前向きでなかったこともあり、契約成立には至らなかった。
「状況は一変した」と報じた『MARCA』によれば、出場機会の少なさが、24歳のレフティに退団を決意させ、パリSG側に要求額を引き下げる判断を促しているという。
「ここ10日間でアトレティコの検討対象となっている韓国人選手は、これまでの移籍市場でもリストに挙がっていた長年のターゲットだったが、今や獲得可能だ。（フットボールディレクターの）マテウ・アレマニーは、パリSG退団を希望する彼とその代理人たちの意向を汲み、ラスパドーリの後釜の最有力候補と位置づけている」
ラブコールがついに実るのか。今後の進展に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の"ストライカー格付け"に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
