「より優れたチームが勝った」マンチェスター・ダービーで完敗。ペップはユナイテッドに脱帽「彼らには我々にない何かがあった」
現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、２位のマンチェスター・シティが、７位の宿敵マンチェスター・ユナイテッドとアウェーで対戦。マイケル・キャリック暫定監督の初陣となった宿敵に０−２で敗れた。
この“マンチェスター・ダービー”でシティは前半から相手のカウンター攻撃に苦戦。するとスコアレスで迎えた65分、ブライアン・ムベウモにゴールを許して先制点を献上。さらに76分にも、パトリック・ドルグに追加点を許した。
英公共放送『BBC』によると、シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、「より優れたチームが勝った」とユナイテッドに脱帽する。
「彼らには我々にない何かがあった。我々は常に必要なエネルギーについて話し合っている。それは守備の仕方、特定の瞬間、デュエル、状況、そしてボールの扱いにも関係している。私にとっては27回目のダービーだ。何度もここに来ているが、このような試合に勝つために必要なレベルに達していなかった」
また、直近のゲームを振り返りつつ、「努力はしている。４日前のニューカッスル戦ではあのエネルギーがあったし、引き分けた３試合でも、多くの面で非常に良いプレーができた。しかし今日は、そうではなかった」と悔やんだ。
それでも指揮官は「ただそれを受け入れて、前に進む」と切り替える。次戦はミッドウィークに行なわれるチャンピオンズリーグでボデ／グリムトと敵地で激突。勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
