【1月のムーンアクション】1月26日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■1月のムーンアクションは？

1月の満月のことを、ネイティブアメリカンはWolf Moon（狼月）と呼んでいました。日本では初日の出を神聖なものと考え、その美しい姿を拝むと一年間健康で過ごせるといわれています。

また、子供たちのお楽しみは何といってもお年玉。かつてはお金でなくお餅でした。お正月に飾る鏡餅は、年神様の依り代であったため、その魂が宿っていると考えられていました。その鏡餅を家長が歳神様の代理として家族に分け与えたのがお年玉の始まりだそうです。門松などのお飾りはしなくても、鏡餅を飾って、お雑煮を食べて、歳神様のパワーを体の中に取り込みましょう。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■1月21日〜31日

21日（月齢2.3・三日月）……引っ越しを考えるのにいい日。入念にチェックを。

22日（月齢3.3）……ジャンクフードもたまには◎。自分を甘やかすことも大事。

23日（月齢4.3）……親戚付き合いでいいことあり。好きなものを手土産に。

24日（月齢5.3）……晴れていたら日光浴を。布団を干すのも大賛成。

25日（月齢6.3）……貰い物でなく、自分好みの物を使ってる？ オリジナリテイを大切に。

26日（月齢7.3・上弦）……コーヒーブレイクの時間を持ちましょう。忙しくてもほっと一息。

27日（月齢8.3）…… 部屋にグリーンインテリアを。シクラメンがオススメ。

28日（月齢9.3）……悪しき習慣を改めたい日。夜型から朝型に！

29日（月齢10.3）……出てきた人に年賀状を。自分で作るのも◎。

30日（月齢11.3）……趣味を持ちたい日。読書も大賛成。

31日（月齢12.3）……好き嫌いをなくすのにいい日。苦手な人とも話してみて。

今年の干支は「午（うま）」です。午の字に木へんをつけると、「杵（キ）」という字で、逆らうという意味を持ちます。

「子」を一番真上の北の位置とする「午」は、その反対の南の位置。植物でいえば開ききってこれから枯れようとしているところ。陰と陽のちょうど境目にあって、陰陽のパワーがちょうど逆らい合っているというところからきた言葉です。

午に馬があてられたのは、太陽神をのせて馬が大空を駆け抜けていく明るい陽のイメージだからだそうです。馬のごとく、2026年が明るい年になるといいですね。

