文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、3月4日（水）に、初の番組イベント“櫻坂46の「さ」～公開収録なの「さ」～”を開催する。

櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナーにも楽しんでもらう内容を目指している。

2023年10月よりレギュラー放送が開始してから約2年半。番組の中でもメンバーが“叶えたいこと”のひとつとして公開収録の話題を度々あげており、リスナーからも開催を希望する熱い声が多く届いたことがきっかけで、このたび、番組初の公開収録イベントの開催が決定した。

今回のイベントは2部制での実施となり、番組MCを務める中嶋優月、そして櫻坂46からゲストメンバー2名が出演。普段の収録スタジオでの雰囲気をそのままに、3人のトークを存分にお届けする予定だ（ゲストメンバーは後日発表）。

番組MCを務める中嶋優月は、以下のようにコメントしている。

初めての公開収録が決定してとても嬉しく、ありがたく思います。

私はこの番組内で、メンバー一人一人の普段通りの面白さが輝く、明るい時間をお届けしたいという思いをもってMCを務めさせていただいているので、公開収録でもいつもの自然な空気感をお届けしたいです。

リスナーの皆さんにお会いできるのが楽しみです。

参加申し込みは、専用応募フォームにて受付中。応募締め切りは、1月25日（日）23時59分となります。その他詳細や最新情報については、番組内や番組X（@sakura_joqr）でお知らせ予定。

【イベント概要】

■イベント名： 櫻坂46の「さ」～公開収録なの「さ」～

■開催日時： 3月4日（水） 第1部 開演18：00 終演19：00予定／第2部 開演20：00 終演21：00予定

■会場： 東京都内某所 ※ご当選された方にのみ、会場や集合時間などの詳細をメールにてご案内いたします。

■出演： 櫻坂46 中嶋優月、櫻坂46からゲストメンバー2名

■チケット： 参加無料、専用応募フォームより受付中 ※1月25日（日）23時59分締め切り

第1部 https://form.joqr.co.jp/@joqr-sakura030401

第2部 https://form.joqr.co.jp/@joqr-sakura030402

【番組概要】

■番組名： 『櫻坂46の「さ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後7時00分～7時30分

■出演： 櫻坂46

■メールアドレス： sakura@joqr.net

■番組X： @sakura_joqr

※推奨ハッシュタグ： #櫻坂のさ