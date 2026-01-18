東都大学野球リーグ１部の亜大・正村公弘監督（６２）が１８日、東京・西多摩郡の同大グラウンドで取材に対応。オリックス・吉田輝星投手の弟で、新入生の金足農（秋田）・吉田大輝投手（３年）の育成プランに言及した。

かつて金足農時代の輝星を指導し、飛躍へと導いた経験がある指揮官。大輝については「２年生の時から映像を見ていて、だんだん良くなってきたのでアプローチをして来てくれることになった。順調にステップアップしてくれている」と評価し、「輝星は僕から逃げた（１８年ドラフト１位で日本ハム入り）ので（笑）。うちに来てくれる大輝を育てて輝星を超そう、というのが僕の意地です」と、“兄超え”へと導く決意を示した。

すでにテイクバックをコンパクトにした投球フォームを助言しており、大輝は秋田で新フォームを身につけるための日々を過ごしている。チームに合流後、順調に調整が進めば早い段階で実戦登板させる考えで、「僕が思っているフォームを確立していけば、良くなると思っています。（４年後の）ドラフト１位というのは彼（大輝）の目標であって、私は亜大でエースになって、勝ってもらうためにやっていくだけ。そうすれば、おのずと彼の望むようなことになる」。亜大を背負う投手となってもらうために、自身の知識や経験を惜しみなく還元していく。（小島 和之）