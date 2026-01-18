Snow Man、新曲「STARS」2月2日リリース決定 ドームツアー最終公演でサプライズ発表＆初披露
【モデルプレス＝2026/01/18】Snow Manが1月18日、京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内でYouTube生配信「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信」を実施。新曲『STARS』のリリースを発表した。
【写真】Snow Man、新曲サプライズの様子
YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲『STARS』を2月2日0：00に配信リリースすることを発表。さらに同楽曲をサプライズで初披露した。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。
新曲『STARS』の歌唱模様はSnow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信が行われている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man、新曲サプライズの様子
◆Snow Man、新曲「STARS」リリース決定
YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲『STARS』を2月2日0：00に配信リリースすることを発表。さらに同楽曲をサプライズで初披露した。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。
◆Snow Man楽曲が「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」使用曲に
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。
新曲『STARS』の歌唱模様はSnow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信が行われている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】