過去の恋愛のトラウマを抱えていると、なかなか前に進めないですよね。ただ勇気を出して行動してみると、案外簡単に忘れることができるようで……？ 今回は、元カレとのトラウマのせいで彼氏の誕プレを素直に喜べなかった話をご紹介いたします。

元カレのトラウマ

「彼氏に誕生日プレゼントとして、テーマパークのチケットをもらいました。私は元々テーマパークが大好き。でもこのときは素直に喜べない自分がいました。その理由は、元カレとテーマパークに行ったときに嫌な思い出ができてしまったから。

元カレは人混みが嫌いだったので不機嫌になり、テーマパークで周りの人に白い目で見られるほどキレ散らかして、私まで恥をかいたんです。それ以来、テーマパークに行くことはなくなり、トラウマのようになってしまって。だから彼氏にプレゼントされても『いい思い出がないテーマパークか……』と、正直戸惑いました。とはいえ、元カレと彼氏は別人。トラウマを克服するためにも勇気を出して行ってみるつもりです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ テーマパークで不機嫌になる人って、稀にいますよね。せっかく楽しい場所に来ているのに、雰囲気をぶち壊すような人とは別れて正解です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。