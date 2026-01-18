TVアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」が、1月8日深夜よりMBS／TBS系28局スーパーアニメイズムTURBO枠にて放送スタート。SNS上では早くも大きな話題を巻き起こしているが、そのなかでOP映像をめぐるちょっとした論争も勃発していた。

議論の争点となっているのは、主に映像のなかに仕込まれているパロディ／オマージュの是非だ。本稿では実際にどんな意見が飛び交っているのか紹介しつつ、その意見にどこまで妥当性があるのか考えてみたい。

新OPに使用されている楽曲はKing Gnuの「AIZO」で、主人公・虎杖悠仁をはじめとしたキャラクターたちが登場するスタイリッシュな映像となっている。

そこでは古今東西さまざまな作品のパロディが用いられており、たとえば虎杖や天元、九十九由基など7人の登場人物が横並びになるカットは『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』のOP映像が元ネタだと思われる。

さらにそうしたアニメネタよりも印象的なのが、有名絵画からのパロディだ。虎杖と虎杖母を描いたカットはエゴン・シーレ「死せる母1」、幼少期の真希・真依姉妹が寝ているカットはペーテル・パウル・ルーベンス「眠る二人の子供」、鮮やかな花をバックとした夜蛾正道とパンダのカットはクロード・モネ「庭のカミーユ・モネと子供」といった具合で、ほかにもエドヴァルド・ムンクやグスタフ・クリムトの絵画を連想させるカットなどがあった。

また西洋絵画ばかりではなく、浮世絵師・歌川国芳による武者絵、美術家・横尾忠則による「Y字路」など、日本の名画からの引用も見られる。

現代的なタッチによるアニメーションに、誰もが知る有名絵画の記憶が挟み込まれるという構成はハイセンスで、日本のみならず海外のアニメファンたちも大きな盛り上がりをみせている。

その一方、「なぜ今回パロディ／オマージュを入れたのか」という疑問を抱く人もいるようで、X（旧Twitter）上では「オマージュだからすごいというわけではない」「オマージュする必要性がわからない」といった意見が見受けられた。

とくに比較対象として、同じくMAPPAが制作した『チェンソーマン』1期を挙げる人も。同作のOP映像はクエンティン・タランティーノ監督の『レザボア・ドッグス』や『パルプ・フィクション』、コーエン兄弟の『ノーカントリー』や『ビッグ・リボウスキ』など、さまざまな有名映画を連想させるカットが仕込まれていた。

このパロディに関しては、原作者の藤本タツキが大の映画好きであることや、作中人物のマキマが映画鑑賞を趣味としているという設定などが文脈としてあったため、原作ファンからも好意的に受け止められていた印象だ。

しかしそれを踏まえるなら、『呪術廻戦』第3期のOP映像に関してもしっかりとした文脈が存在すると言うべきだろう。

■『呪術廻戦』第3期OPでパロディが多用されているシンプルな理由 『呪術廻戦』第3期のOP映像を読み解く上で重要なのは、今シリーズが「死滅回游編」を描いた話になるという前提情報だ。

「死滅回游」とは作中の黒幕にあたる人物・羂索が仕掛けた一種のデスゲームで、作中では日本各地で術式を持ったプレイヤーたちが激闘を繰り広げていく。この黒幕とプレイヤーという関係の歪さがOP映像にははっきりと示されている。

たとえば映像の中盤あたりには、羂索が黒い筒に目を当て、街のジオラマを覗き込むカットが出てくる。冒頭で虎杖を見つめる巨大な瞳も、おそらく羂索のものだろう。さらに映像のラストには、愉悦に満ちた表情で高笑いする羂索の姿が映し出されている。

すなわちこの映像では、羂索が「死滅回游」の結界（コロニー）で起きる出来事を俯瞰して眺めていることが示されているのだ。プレイヤーたちにとっては人生を賭けた戦いでも、長く生きてきた羂索からすれば“どこかで見たような光景”の再演に過ぎず、予想外のことはほとんど起きていない……。そんな皮肉な構造を示すために、登場人物たちの姿を有名絵画のパロディとして提示しているのではないだろうか。

そう考えると、『呪術廻戦』第3期のOP映像はれっきとした必然性のあるパロディ／オマージュを試みていたことになる。だとすると、論争で争点になっていた「パロディには文脈が必要かどうか」という問いかけ自体がズレていたと言えるのかもしれない。

そもそもパロディは正当な表現手法なので、たとえ制作上の意図がなくとも批判される謂れはないはず。とはいえ文脈が存在する場合、視聴者が「なぜこうしたパロディを入れたのか」と考えて楽しめる……というメリットが生まれることも事実だろう。

原作理解度の高さも含めて、“MAPPAらしさ”が溢れる出来となっている『呪術廻戦』第3期。パロディの文脈を理解するためにも、ぜひ本編の内容を観てほしい。（文＝キットゥン希美）