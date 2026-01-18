後藤啓介がベルギー・リーグ月間MVP!! アンデルレヒト17歳MFに連絡「今回は僕の名前が入っている」
ベルギーメディア『DHレ・スポーツ・プラス』は16日、シントトロイデンFW後藤啓介がベルギー・リーグの12月度月間MVPに選出されたことを発表した。
後藤は12月に行われたリーグ戦4試合にすべて先発出場して3ゴール1アシストと活躍。チームは3位の好成績で新年を迎えた。そうした活躍が評価され、同メディアが主催する月間MVPに選ばれた。得点ランキングでは今月17日に1得点を決めたFWプロミス・アキンペル(サンジロワーズ)に次いで2位に位置している。
アンデルレヒトから期限付き移籍中の後藤は受賞を知らされると、11月度のMVPに選ばれていた同クラブの17歳MFネイサン・デ・キャットにすぐさま連絡したという。現地メディアを通じて「彼からトロフィーの写真が送られてきた。全く同じ物だったけど今回は僕の名前が入っている」と仲の良い関係性を示しながら喜びを伝えている。
