「あったかいねぇ」「元高校サッカーの名将から…」町田が神村学園から合流のFW徳村楓大にサプライズ
FC町田ゼルビアは18日、神村学園高から加わったFW徳村楓大をサプライズで祝福した様子をXに公開した。
徳村は12月から1月にかけて行われた選手権で得点こそなかったが、強力3トップの一角に入って3アシストを記録し、神村学園の夏冬全国連覇に貢献した。決勝から中5日のこの日、地元・沖縄県で開催中のキャンプに合流した。
町田によると青森山田高で3度の選手権優勝を経験している黒田剛監督の提案を受け、サプライズを敢行したという。徳村がミーティングルームに入ってきたタイミングで指揮官が「選手権優勝おめでとうございます!」と号令をかけ、それに続く形で各選手がクラッカーを鳴らして祝福。和やかなムードで徳村を迎え入れた。
サプライズを受けた徳村はチームメイトの前で「このように盛大に祝っていただきありがとうございます。選手権優勝という良い形をチームに報告して合流できることを嬉しく思います。高校年代では日本一という最高の景色を見られましたけど、このチームでも最高の景色を見にきましたし、それを自分が作りたくてこのチームに来ました。今日からよろしくお願いします」と所信表明。大きな拍手を受け、プロキャリアをスタートさせた。
サプライズの様子を見たファンからは「素晴らしすぎるサプライズ」「元高校サッカーの名将から祝福」「あったかいねぇ」「素敵すぎる」といったコメントが寄せられている。
