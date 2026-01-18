米マットで活躍する日本人女子レスラーの“秘書役”としてパートナーを務める美女の、仕上がりまくりの肉体が話題に。タッグ戦線へ本格進出を匂わせる投稿にファンの期待感も増している。

【画像】“秘書役”美女、大胆衣装で「縦線くっきり」腹筋

WWE女子スーパースターのキアナ・ジェームズが17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本時間の同日に放送されたWWE「SMACKDOWN」にて着用した衣装で撮影された自撮りショットを公開した。

キアナは2024年にNXTからドラフトでメインロースター入りを果たしたが、直後に膝の大怪我を負い戦線を離脱。復帰後は「SMACKDOWN」昇格後すぐさまタイトルを獲得し、勢いを見せていた日本人スーパースター・ジュリアの“秘書役”を買って出ることで、メインロースターに再び食い込んでいる。

この日の放送ではジュリアとタッグを組み、アレクサ・ブリス＆シャーロット・フレアーの実力派タッグチームと対戦。惜しくも敗れてしまったが、恵まれた体格とダイナミックなパフォーマンスに視聴者からも称賛の声が送られていた。

投稿でキアナは「もうリマインダーはいいよ、分かってるでしょ」と、意味深な表現でさらなる進撃を宣言。面積少なめの衣装によって見事に縦割れした腹筋とスラリと鍛えらえた全身のプロポーションにファンも「めっちゃいい感じ」「これほど魅力的な女性が存在するのか」「ゴージャスな腹筋」「次の試合が待ちきれない」と絶賛状態だった。

