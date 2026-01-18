殺害されたのは住人の42歳会社員女性　数日前に金髪男性が「開けろ」などと叫びながらドアを蹴り警察出動　愛知・豊田市殺人放火

愛知・豊田市で起こった殺人放火事件で、殺害されたのは、この部屋に住む42歳の会社員の女性であることが分かった。

遺体は住人の42歳会社員女性

18日午後2時過ぎ、現場のアパートにはシートが張られ、鑑識作業が行われていた。

17午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドであおむけに倒れている女性の遺体が見つかり、警察は何者かが首を絞めたあと、火をつけたとみて、調べている。

警察は先ほど、遺体がこの部屋に住む会社員・小川晃子さん（42）と発表した。

小川さんはこの部屋に1人で暮らしているが、近所の住民などによると、数日前に金髪の男性が「開けろ」などと叫びながら部屋のドアを蹴るなどし、警察が出動するトラブルとなっていたことが分かった。

近隣住民は、「『開けろ、このやろう』とドアを思いきりたたきながら叫んでいた（と聞いた）」、「木曜日（15日）に仕事から帰ってきたのが午後7時くらいですかね。その時に警察の方が来てて、男性が騒いでいました。名前を呼んでましたね。部屋の方に向かって呼んでいた」などと話した。

警察は、小川さんが何らかのトラブルに巻き込まれた可能性があるとみて調べている。