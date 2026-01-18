マカロニえんぴつ、初の台湾単独公演＜Hello台北！讓我們一起唱歌吧＞を4月開催
全国25ヶ所のホールツアー＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞を開催中のマカロニえんぴつが、自身初の台湾単独公演を行うことを発表した。
これまで、韓国でのワンマン公演やフェス＜WONDERLIVET 2025＞出演など、海外公演を経験してきた彼らが開催する＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞は、4月12日に台湾・Zepp New Taipeiにて行われるもの。初の台湾ワンマン公演ということもあって、当日は代表曲を織り交ぜた特別なセットリストになるとのことだ。チケット発売はTicket Plusにて台湾時間2月1日AM11:00から。
マカロニえんぴつは3月11日、キャリア初のスタジアムワンマンライブを収録したBlu-ray/DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』をリリースすることも決定している。
■＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞
4月12日(日) 台湾・Zepp New Taipei
open17:00 / start18:00
▼チケット
1F スタンディングエリアA NT 2,800 / スタンディングエリアB NT 2,200
2F 指定席 NT 2,600 / スタンディング NT 2,000
発売開始： 2026/2/1(日)11:00 AM(台湾時間)
販売サイト(Ticket Plus)： https://ticketplus.com.tw/activity/52507fdd7da7b048cc275446e4bb270a
主催： FUN ENTERTAINMENT CORP / Music Nation Group
■Blu-ray / DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』
【完全生産限定盤(Blu-ray3枚組+LIVE CD２枚+豪華ブックレット封入)】
※FC会員限定”OKKAKE盤”
PPTF-7144〜7148 / \13,200(税込)
【通常盤(Blu-ray or DVD) 】
Blu-ray : TFXQ-78292〜78293 / \7,700(税込)
CD : TFBQ-18311〜18312 / \7,700(税込)
予約リンク：https://macaroni.lnk.to/yokohamastadium
▼DISC1 (CD / Blu-ray 全形態共通)
＜横浜スタジアム DAY1映像 完全版＞
01.トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.零色
11.日常と君と僕の歌
12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック
13.girl my friend
14.幸せやそれに似たもの
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
▼DISC2 (CD / Blu-ray 全形態共通)
＜横浜スタジアム DAY2映像 完全版＞
01.トリコになれ
02.鳴らせ
03.レモンパイ
04.洗濯機と君とラヂオ
05.MUSIC
06.たましいの居場所
07.恋人ごっこ
08.ブルーベリー・ナイツ
09.なんでもないよ、
10.ハッピーエンドへの期待は
11.ルート16
12.はしりがき
13.mother
14.僕らは夢の中
15.前世よ、しっかり
16.ハートロッカー
17.ワンドリンク別
18.愛の波
19.STAY with ME
20.星が泳ぐ
21.ミスター・ブルースカイ
22.ヤングアダルト
23.静かな海
▼DISC3 (Blu-ray 完全生産限定盤のみに収録)
＜10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」ライブ映像＞
01.鳴らせ
02.レモンパイ
03.ハートロッカー
04.恋の中
05.ブルーベリー・ナイツ
06.悲しみはバスに乗って
07.静かな海
08.然らば
09.ワンドリンク別
10.洗濯機と君とラヂオ
11.忘レナ唄
12.あこがれ
13.ヤングアダルト
14.いつか何も無い世界へ
▼DISC4&5 (CD)
横浜スタジアム ライブ音源(2枚組)
※収録内容は後日公開
●早期予約特典
複製サイン入りポストカードセット
※予約期間 : 1月1日(木)〜1月28日(水)
●販促店別オリジナル法人特典
・OKKAKE商店 / 応援店特典 : B2ポスター
・Amazon.co.jp : ビジュアルシート
・楽天ブックス : コンパクトミラー
・タワーレコード(オンライン含む) : スマホサイズステッカー
・HMV : L版ブロマイド
・セブンネットショッピング : サコッシュ
■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞
1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール
1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール
1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座
2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール
2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール
2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール
2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP
2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール
2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール
2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森
2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール
3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター
3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター
3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス
3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス
3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール
3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール
4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場
