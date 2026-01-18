全国25ヶ所のホールツアー＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞を開催中のマカロニえんぴつが、自身初の台湾単独公演を行うことを発表した。

これまで、韓国でのワンマン公演やフェス＜WONDERLIVET 2025＞出演など、海外公演を経験してきた彼らが開催する＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞は、4月12日に台湾・Zepp New Taipeiにて行われるもの。初の台湾ワンマン公演ということもあって、当日は代表曲を織り交ぜた特別なセットリストになるとのことだ。チケット発売はTicket Plusにて台湾時間2月1日AM11:00から。

マカロニえんぴつは3月11日、キャリア初のスタジアムワンマンライブを収録したBlu-ray/DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』をリリースすることも決定している。

■＜MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜＞

4月12日(日) 台湾・Zepp New Taipei

open17:00 / start18:00

▼チケット

1F スタンディングエリアA NT 2,800 / スタンディングエリアB NT 2,200

2F 指定席 NT 2,600 / スタンディング NT 2,000

発売開始： 2026/2/1(日)11:00 AM(台湾時間)

販売サイト(Ticket Plus)： https://ticketplus.com.tw/activity/52507fdd7da7b048cc275446e4bb270a

主催： FUN ENTERTAINMENT CORP / Music Nation Group

初回生産限定盤

通常盤

■Blu-ray / DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』

【完全生産限定盤(Blu-ray3枚組+LIVE CD２枚+豪華ブックレット封入)】

※FC会員限定”OKKAKE盤”

PPTF-7144〜7148 / \13,200(税込)

【通常盤(Blu-ray or DVD) 】

Blu-ray : TFXQ-78292〜78293 / \7,700(税込)

CD : TFBQ-18311〜18312 / \7,700(税込)

予約リンク：https://macaroni.lnk.to/yokohamastadium

▼DISC1 (CD / Blu-ray 全形態共通)

＜横浜スタジアム DAY1映像 完全版＞

01.トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.零色

11.日常と君と僕の歌

12.サンキュー・フォー・ザ・ミュージック

13.girl my friend

14.幸せやそれに似たもの

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

▼DISC2 (CD / Blu-ray 全形態共通)

＜横浜スタジアム DAY2映像 完全版＞

01.トリコになれ

02.鳴らせ

03.レモンパイ

04.洗濯機と君とラヂオ

05.MUSIC

06.たましいの居場所

07.恋人ごっこ

08.ブルーベリー・ナイツ

09.なんでもないよ、

10.ハッピーエンドへの期待は

11.ルート16

12.はしりがき

13.mother

14.僕らは夢の中

15.前世よ、しっかり

16.ハートロッカー

17.ワンドリンク別

18.愛の波

19.STAY with ME

20.星が泳ぐ

21.ミスター・ブルースカイ

22.ヤングアダルト

23.静かな海

▼DISC3 (Blu-ray 完全生産限定盤のみに収録)

＜10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」ライブ映像＞

01.鳴らせ

02.レモンパイ

03.ハートロッカー

04.恋の中

05.ブルーベリー・ナイツ

06.悲しみはバスに乗って

07.静かな海

08.然らば

09.ワンドリンク別

10.洗濯機と君とラヂオ

11.忘レナ唄

12.あこがれ

13.ヤングアダルト

14.いつか何も無い世界へ

▼DISC4&5 (CD)

横浜スタジアム ライブ音源(2枚組)

※収録内容は後日公開 ●早期予約特典

複製サイン入りポストカードセット

※予約期間 : 1月1日(木)〜1月28日(水) ●販促店別オリジナル法人特典

・OKKAKE商店 / 応援店特典 : B2ポスター

・Amazon.co.jp : ビジュアルシート

・楽天ブックス : コンパクトミラー

・タワーレコード(オンライン含む) : スマホサイズステッカー

・HMV : L版ブロマイド

・セブンネットショッピング : サコッシュ

■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞

1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール

1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール

1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座

2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール

2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール

2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール

2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP

2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール

2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール

2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森

2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール

3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター

3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター

3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス

3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス

3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール

3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール

4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場