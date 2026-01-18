「ボロボロ靴」→【ユニクロ】で買い替え！ 大人が狙いたい♡「おすすめシューズ」

お気に入りの靴がそろそろ買い替え時。新調するなら、おしゃれを底上げできそうな最旬シューズが登場している【ユニクロ】に注目。今回はレザー調のクラシカルなシューズと、きれいめに履けそうなスニーカーを紹介します。大人コーデになじむデザインで、出番が多くなるかも。

クラシカルな雰囲気をまとえるレザー調シューズ

【ユニクロ】「レースアップシューズ」\3,990（税込・セール価格）

クラシカルなファッションが注目を集める今、きちんと感のあるレザー調シューズがあればコーデを格上げできるかも。ソールにはボリュームがあり、丸みのあるフォルムもポイント。公式サイトによると「ワイドなボトムなどと相性がよい」とのこと。プリーツスカートでプレッピーに仕上げても可愛い予感。

上品見えする優秀スニーカー

【ユニクロ】「ニットアクティブスニーカー」\6,990（税込）

通勤にも履きやすそうなネイビーのスニーカー。スウェーデンのアスリートと共同開発した本格派で、デイリーからスポーツシーンまで活躍してくれます。ニット素材のアッパーは足になじみやすく、クッションソールで快適さも感じられそう。歩行時の安定感に配慮されたパーツも使用されており、見逃したくない一足かも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M