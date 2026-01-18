シドの明希（B）によるベース・クリニックが、3月14日（土）15日（日）の2日間にわたりESP GROOVE LOUNGE TOKYOにて開催される事が決定した。

前回の開催から早くも開催が決定した今回のベース・クリニック。3月14日（土）は、昨年11月の回でも好評だったAKiバンドのメンバー志雄を迎えてのスペシャルセッションが今回も実現。シドやソロプロジェクトの名曲から明希がセレクトした楽曲で、ここでしか見られないベースとドラムのリズムセッションを楽しむことができる。

3月15日（日）は恒例の機材レクチャーやQ&A、実際に明希の機材に触れられるチャンスに加え、リクエスト楽曲から上位をセレクトしてのデモ演奏を行う。

チケットは、1月20日（火）18:00よりticket boardにて受付開始となる。

■＜ESP Presents 明希ベース・クリニック＞ 2026年3月14日（土）、15日（日）

ESP GROOVE LOUNGE TOKYO

（〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-9 ESPビル3F） ＜3月14日公演ゲスト＞志雄（MAQIA） [第1部] OPEN 14：00 / START 14：30

[第2部] OPEN 16：30 / START 17：00 【チケット料金】

2026年3月14日（土）全席指定 6,500円（税込）

2026年3月15日（日）全席指定 5,000円（税込）

※4歳以上有料 【ticket board会員先行（抽選）】

受付期間 2026年1月20日（火）18：00〜2月10日(火）12：00

当落発表 2026年2月14日（土） 20：00

受付はコチラ https://ticket.tickebo.jp/sn/esppresents-aki2026_tb

※『ticket board』会員登録はコチラ https://ticket.tickebo.jp/register/terms.html

※本公演のチケットはticket boardでの受付となり、ticket board会員登録（無料）が必要です。

必ず事前登録を済ませた上でお申込みください。 詳細はコチラ

https://sid-web.info/news/357870