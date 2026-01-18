「えっ」限定グッズの長蛇の列に、現れた【割り込みカップル】→「ちゃんと並んでほしい」と伝えたら

筆者の話です。限定ぬいぐるみを求めて長い列に並んだ私。入場時間が近づいた頃、突然現れた外国人カップルが堂々と割り込んできました。誰も声を上げない中、筆者がドキドキしながらも、とった行動。その行動とは……？

限定グッズを求めて

お気に入りのキャラクターの限定グッズが発売されるということで、朝から多くのファンが店舗前に集まっていました。

私も、その一人です。

お目当ては数量限定のぬいぐるみでした。

これを絶対に手に入れたかったのです。

しかし、店に着いてみると予想以上の人の多さに驚きました。

店舗は入場制限をかけており、30分ごとに入れ替え制で案内しているという状況でした。

「次の入場は11時30分からです。お並びになってお待ちください」

スタッフの案内に従い、私は列の最後尾に並びました。

前を見ると、20人以上が既に待っています。

みんな静かに、期待を込めた表情で順番を待っていました。

「30分……。まあ、仕方ないか」

スマホを見たり周囲の様子を眺めたりしながら、私ものんびりと待つことにしました。

突然の割り込み

それから15分ほど経った頃、次の入場時間が近づき、列がゆっくりと前に進み始めました。

私も一歩、また一歩とゆっくりと前に進みます。

その時でした。

突然、横から二人組が現れ、私の前に堂々と入り込んできたのです。

観光客風のカップルでした。

男性はリュックを背負い、女性はスマホで何かを撮影しています。

並んでいる列だということに気づいていないのか、自然に割り込んできました。

周囲の人たちも気づいていますが、誰も何も言いません。

外国人だから言い難いのでしょうか。

トラブルになるのが怖いのか、あるいはどう声をかけていいのか迷っているのでしょうか。

私の後ろにいる人たちも困惑した表情を浮かべつつも、誰も声を上げません。

声を上げた瞬間

私も一瞬、躊躇しました。

でも、ここで黙っていたら、自分の順番が遅くなるだけではありません。

この列に並んでいる全員の順番が狂ってしまいます。

何よりも、ルールを守って待っている人たちが報われません。