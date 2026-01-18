ウズベキスタンをPK戦の末に撃破

サッカーのU-23アジアカップは17日、サウジアラビアで行われ、準々決勝で中国がウズベキスタンをPK戦の末に撃破。同国史上初の準決勝に進出し、地元メディアも沸き立っている。

中国が死闘の末に4強への道を切り開いた。スコアレスのまま決着はつかず、突入したPK戦を4-2で制した。優勝候補と目されたウズベキスタンを死闘の末に撃破し、史上初となるU-23アジアカップの準決勝進出を決めた。

中国メディア「人民網」は「再び史上初を実現！ 中国がU-23男子サッカーアジアカップの4強に進出」との見出しで記事を掲載。「GK李昊の素晴らしい活躍により、PK戦を経て4-2でウズベキスタンを破り、4強に進出した。今大会で8強進出という史上最高の成績を挙げたのに続き、再び歴史を塗り替えた」と称えた。

記事では「ボール保持時間にしても、シュート回数にしても中国を遥かに上回っていた」と、終始ウズベキスタンが主導権を握っていたと紹介。それでも守備陣の奮闘で得点を許さず、特にGK李昊の活躍に注目。「ウズベキスタンの猛攻は続いたが、李昊はゴールを次々と阻み続けた。攻撃が功を奏さぬことでウズベキスタンにはいら立ちが見られたが、中国は守備に徹し、辛抱強く相手に対抗した」と展開を伝えた。

同国メディアの「封面新聞」も「歴史的快挙！ U-23アジアカップで中国がウズベキスタンをPK戦で破り、4強進出に成功」とのタイトルで報道。U-23アジアカップでは過去3度対戦し、いずれも中国が敗れている相手だったとしたが「近年、中国はとりわけ守備力が著しく向上している。一方、ウズベキスタンは2028年ロス五輪を見据え、今回はより若い選手で構成していて、全体的に戦力はやや弱まっていた」と分析した。

「人民網」は、強固に守り抜いたGK李昊のコメントを紹介。試合後には胴上げされたそうで「勝てて本当に気持ちいい！ このまま勝ち進んで最後まで行きたい！」と語っている。中国は20日の準決勝でベトナムと対戦。日本は20日に韓国と決勝進出を懸けて激突する。



