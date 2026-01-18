■LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』公開中舞台挨拶

【日時】2026年1月29日（木）★18:30の回

【登壇者】世界、澤本夏輝、瀬口黎弥、木村慧人、中島颯太、堀夏喜 全6名



【日時】2026年2月5日（木）★18:30の回

【登壇者】吉野北人、長谷川慎、RIKU、藤原樹、神谷健太、浦川翔平、武知海青、岩谷翔吾、陣、龍、山本彰吾、与那嶺瑠唯、鈴木昂秀、LIKIYA、後藤拓磨 全15名

【日時】2026年2月10日（火）★18:30の回

【登壇者】砂田将宏、加納嘉将、松井利樹、海沼流星、深堀未来、奥田力也、日郄竜太 全7名

【日時】2026年2月17日（火）★18:30の回

【登壇者】剣、中西椋雅、渡邉廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣、WEESA 全7名

※敬称略

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【料金】特別興行：3,700円（税込）

【購入制限】お一人様2枚まで

【チケット購入方法】

チケットぴあにて抽選販売いたします。

【お申し込みURL】https://w.pia.jp/t/battleoftokyo/（PC・スマートフォン共通）

1月29日LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』FANTASTICSメンバー登壇 舞台挨拶

〇プレリザーブ

【申込受付期間】1月19日（月）18:00〜1月22日（木）23:59

【抽選結果発表】1月23日（金）18:00頃

○一般販売

【販売期間】1月24日（土）10:00〜1月28日（水）16:00

※先着順のためなくなり次第終了となります。

2月5日LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』THE RAMPAGEメンバー登壇 舞台挨拶

〇プレリザーブ

【申込受付期間】1月23日（金）18:00〜1月29日（木）23:59

【抽選結果発表】1月30日（金）18:00頃

○一般販売

【販売期間】1月31日（土）10:00〜2月4日（水）16:00

※先着順のためなくなり次第終了となります。

2月10日LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』BALLISTIK BOYZメンバー登壇 舞台挨拶

〇プレリザーブ

【申込受付期間】1月30日（金）18:00〜2月5日（木）23:59

【抽選結果発表】2月6日（金）18:00頃

○一般販売

【販売期間】2月7日（土）10:00〜2月9日（月）16:00

※先着順のためなくなり次第終了となります。

2月17日LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』PSYCHIC FEVERメンバー登壇 舞台挨拶

〇プレリザーブ

【申込受付期間】2月6日（金）18:00〜2月12日（木）23:59

【抽選結果発表】2月13日（金）18:00頃

○一般販売

【販売期間】2月14日（土）10:00〜2月16日（月）16:00

※先着順のためなくなり次第終了となります。

【本公演問い合わせ先】グランドシネマサンシャイン 池袋 03-6915-2722

≪一般発売に関する注意事項≫

※チケットぴあサイト WEBのみの販売となります。

※決済方法はクレジットカード・後払い Powered by atoneのみとなります。

※お席はお選びいただけません。

※毎週(火)・(水)2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためお申し込みいただけません。

※チケット料金・各種手数料は税込表示です。

※チケット購入に関するお問合わせは、http://t.pia.jp/help/ までお願いいたします。

【その他ご鑑賞についての注意事項】

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。

※営利を目的として転売された入場券及びインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券によるご入場はお断りいたします。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※お席はお選びいただけません。

※全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。チケット購入後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※スクリーン内ではマスコミ各社の取材による撮影や主催者による記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、生中継等のカメラが入りますので、お客様が映り込む可能性もございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

※運営の都合により、スクリーン内への入退場、トイレのご利用を制限させていただく場合がございます。

※本上映はペンライトやフラッグ、タオルなどの応援上映グッズの持ち込み、発声、歓声、拍手、手拍子での鑑賞OKなど、ライブ会場のようにお楽しみいただく上映回です。静かにご鑑賞されたいお客様には不向きの上映となりますことを予めご了承ください。

※公共良俗に反する発言、野次を飛ばす、過激な発言等、周りの方のご迷惑になるような発言や行為はご遠慮ください。

※上映中に座席から立ち上がってのご鑑賞や、座席の移動、通路でのご鑑賞は禁止させていただきます。

※周りのお客様の視界を遮るようなグッズ使用、光度の強いペンライトや改造サイリウム等の持ち込みはご遠慮ください。

※紙吹雪、火器類の持ち込み、火薬を使用したクラッカー、笛などの鳴り物のご使用、座席から立ち上がり、飛ぶ、跳ねる、暴れる、物をたたくなど、周りのお客様のご迷惑になる行為は固くお断りいたします。場合によっては上映を中止することもございます。

※上映中、スマートフォン、携帯電話など各種端末のご使用はご遠慮ください。

※応援グッズをお持ち込みいただく方は、周りや後方のお客様の視界を遮るような使用（肩より上に掲げる行為など）はご遠慮ください。

※お客様同士での連絡先交換の強制はトラブルに繋がる恐れがありますのでご遠慮ください。

※応援上映の楽しみ方や注意事項および禁止事項はご来場前に以下映画公式サイトにて必ずご確認ください。