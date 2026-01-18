ノア・ワイリー（54）が、ジョージ・クルーニー（64）との長年の変わらぬ絆について明かした。30年以上前にヒットドラマ「ER緊急救命室」の共演で知り合った2人。以来、揺るがぬ友情を維持しているとノアは話している。



【写真】ノア・ワイリーと絆をはぐくんだ超大物 妻の美女弁護士の腰を抱いてエスコート

10日に開催されたAARP大人のための映画賞でノアはピープル誌にこう語った。「話ができるときにしてるって感じだけど、いつも最後に会った時からの近況報告をしあっている」「番組の間に築いた絆はとても素晴らしく親密なものだから、お互いの生活について語り合うのに互いの生活に常に存在している必要なんてないと感じるんだ」「でも、彼は僕の人生において拠りどころとなる存在であり、絶妙なタイミングで現れてくれるような人なんだ」



2人は当日、ノアの「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」とジョージの「ジェイ・ケリー」というそれぞれの作品について当日プレゼンターを務めており、タイミングがあればいつでも会いたいとノアは明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）