セ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）が、中日の後輩で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。昨季はケガも影響してわずか22試合で1本塁打に終わった中日・石川昂弥内野手（24）への指導法を提案した。

山崎氏は「アイツのせいで僕の評論家としての評価が下がりっぱなし」と苦笑いした。

毎年のように期待して6シーズンが経過した。

福留氏も石川のポテンシャルについて「持っているものを見ると誰しもが期待する。僕も一緒にやってここまで恵まれたものを持ってて…って思いましたよ」と振り返った。

山崎氏は中日の松中信彦打撃コーチと会食したとき、とうとう「もう放っておいて自分で考えさせたら？」と“放任指導”を勧めたという。

福留氏も指導者からの言葉を言い訳に使う若い選手がいることを指摘し、「打てない理由が“こうやれって言われたから”になってしまう。教えずにどんな答えを出すか待った方がいいのかなと思う」と、山崎氏の意見に賛同。そして、「今はYouTubeやChatGPTもある」と情報過多の時代を皮肉った。