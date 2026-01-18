◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

女子シングルスの準決勝が18日に行われ、世界ランキング14位の大藤沙月選手は同5位の難敵・朱雨玲選手(マカオ)に2対3で惜敗。今シーズンWTT初優勝を目指すも準決勝敗退となりました。

過去4度の対戦で1勝3敗と分の悪い大藤選手。この日も第1ゲームは得意の強打を発揮できず、バックハンドのラリーから朱選手にポイントを重ねられ第1ゲームを奪われます。それでも第2ゲームではそのバックハンドで得点するなど、立ち上がりから5連続ポイントを奪いゲームカウント1対1の同点に。さらに第3ゲームではポイント10対10から強気のプレーで強打を連発。12対10と接戦で勝ちきり、ゲームカウント2対1とリードしました。

その後第4ゲームを奪われ、迎えた最終第5ゲーム。一進一退の攻防となるなか先に10ポイントに到達した大藤選手。しかし強打がネットに阻まれ相手にポイントを渡すと、10対11の場面でも台からオーバーするかたちでゲームセット。攻めのプレーもポイントを奪いきれず、ゲームカウント2対3で敗戦となりました。

決勝は大藤選手に勝利した朱選手と、勝ち上がった同29位の佐藤瞳選手が激突。実に8年ぶりとなる対戦で、佐藤選手は大藤選手の敵を打つことはできるでしょうか。

＜女子シングルス 準決勝＞大藤沙月 2-3 朱雨玲(6-11/11-5/12-10/4-11/10-12)