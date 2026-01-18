ÅìµþV¤Î¡È»êÊõ¡ÉÃç»³»â²¸¤¬¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¡×³¤³°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼ÆÏ¤¯¤â¥È¥Ã¥×¾º³Ê·èÃÇ
¡¡µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÅìµþV¤Ï18Æü¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉÅÔ¾ë¤Ç2ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£16Æü¤Ë¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿MFÃç»³»â²¸¡Ê18¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËËÜ³Ê¹çÎ®¡£±¦ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö³«ËëÀï¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ËËÜÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤«³¤³°Ä©Àï¤«¡£Çº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢Ãç»³¤ÏÎÐ¤ÎÀï»Î¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¹â±ßµÜÇÕU¡½18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£J1¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¹ñºÝÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢³¤³°»Ö¸þ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÊ£¿ô¤Î³¤³°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè·îÃæ½Ü¤Î¤³¤È¡£¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¡¢»Ø´ø´±¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ä¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¶¤¬°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤«¤é¡Ê³¤³°¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹Áª¼êÁü¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë¡£¡ÖÆÀÅÀ¤â¼è¤ì¤ë¤·¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¡¢Á´¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë18ºÐ¤¬¡¢°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£