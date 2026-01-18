『櫻坂46の「さ」』初の公開収録決定 MC中嶋優月のほかメンバー2人が出演【イベント詳細】
文化放送『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜 午後7：00）が、3月4日に初の番組イベント『櫻坂46の「さ」〜公開収録なの「さ」〜』を開催することが決定した。
【写真】番組MCを務める中嶋優月
櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨くさまざまな企画に全力でチャレンジしている同番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナーにも楽しんでもらう内容を目指す。
2023年10月よりレギュラー放送が開始してから約2年半。番組の中でもメンバーが“かなえたいこと”のひとつとして公開収録の話題をたびたびあげており、リスナーからも開催を希望する熱い声が多く届いたことがきっかけで、このたび、番組初の公開収録イベントの開催が決定した。
今回のイベントは2部制での実施となり、番組MCを務める中嶋優月、そして櫻坂46からゲストメンバー2人が出演する。普段の収録スタジオでの雰囲気をそのままに、3人のトークを存分に届ける。ゲストメンバーは、後日発表される。
■番組MC・中嶋優月 コメント
初めての公開収録が決定してとてもうれしく、ありがたく思います。私はこの番組内で、メンバー一人一人の普段通りの面白さが輝く、明るい時間をお届けしたいという思いをもってMCを務めさせていただいているので、公開収録でもいつもの自然な空気感をお届けしたいです。リスナーの皆さんにお会いできるのが楽しみです。
【イベント概要】
■イベント名：櫻坂46の「さ」〜公開収録なの「さ」〜
■開催日時：3月4日（水） 第1部 開演18：00 終演19：00予定／第2部 開演20：00 終演21：00予定
■会場：東京都内某所 ※当選した人にのみ、会場や集合時間などの詳細をメールにて案内
■出演：櫻坂46 中嶋優月、櫻坂46からゲストメンバー2人
■チケット：参加無料、専用応募フォームより受付中 ※1月25日（日）23時59分締め切り
