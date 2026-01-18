自分では気づきにくい車内の「におい」

乗りものニュースでは2025年12月17日（水）から2026年1月5日（月）にかけて、クルマに関する読者アンケートを実施しました。

【なにが好感に繋がる？】これが「好感をもつクルマ」のアンケート結果です（画像）

このアンケートでは、他人が乗っているクルマに乗車した際に気になるポイントや、その理由について意見を募集しました。その結果、気になる点として最も多かったのは「におい」と「乗り心地」で、それぞれ31.8％を占めました。

においについては、次のような意見が寄せられました。

「匂いで酔うから」（10代・男性・ステーションワゴン）

「特に 喫煙者にはわからないであろうたばこのにおい」（60代・男性・ステーションワゴン）

「においは気になる。特にペットのにおいは本人が気づいていない場合がある」（60代・男性・ステーションワゴン）

「芳香剤がキツイと乗って辛い」（30代・男性）

なかには、ドライブデート中に車内のにおいが気になり、気持ちが冷めてしまったという体験談も寄せられました。

においと双璧をなしたのが、「乗り心地」です。

「荒っぽい運転は乗り物酔いしやすいから」（40代・男性）

「高速道路でスピードを出しすぎて怖かった」（30代）

「左右、加減速が頻繁に行われ、酔いにくい自分でも車酔いした」（50代・男性）

「父親の運転する車に乗った時、車線変更の前に右方向の確認をしすぎて前方を数秒間見ておらず、冷や冷やした」（50代・男性）

酔いやすい荒っぽい運転だけでなく、確認不足などの運転は同乗者に不安を与える、との声も挙がりました。

においや乗り心地に次いで気になるポイントとしては、「清潔さ」「外観」が13.6％、「内装」が4.5％と続きました。

「（清潔さと）同率でにおいもいやです。汚い車は臭いと思っています。乗るに耐えられないです」（40代・男性）

「清潔でない車には、乗りたくない」（60代・男性）

車内の汚れが、結果的ににおいにつながるケースもあるといいます。ゴミや荷物が散乱した車内は清潔感に欠け、乗ることを躊躇してしまうという一方で、整理整頓された清潔な車内空間に好感を持ったという声も挙がりました。

このほか、まずは外観やスタイリングが気になるという人もいます。

「スタイルいのち」（60代・男性）

「先輩がランドクルーザーを運転していてかっこいいと思ったから」（40代・男性）

ただ、「車で目立つことを目指すと威圧感を与える」（60代・男性）との声もあり、過度なスタイリングを敬遠する向きもあるようです。