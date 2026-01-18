「なんでー！」と思わず声が出てしまう、子犬の可愛すぎる姿が話題を集めています。おもちゃで引っ張り合っこをしていたら急に電池切れ…！？悶絶必至な投稿は41万回再生を突破し「5万回いいね押したい！」「かわいい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：「なんでｗｗｗ」子犬と"引っ張り合い遊び"をしていたら…反則級に尊い『電池切れの瞬間』】

子犬と引っ張り合い遊び！

Instagramアカウント「ralcollie22」に投稿されたのは、ボーダーコリーの男の子「RAL(ラル)」くんのお姿。投稿当時およそ生後10か月、体は大きくなってきましたがまだまだ子犬のRALくん。

この日、飼い主さんとおもちゃで引っ張り合っこをして遊んでいたそうです。ドーナツ状のおもちゃをしっかりと咥え『絶対に離さないんだから！』と頑なな様子。時折目を細める姿はグッと力を入れなおしているのかもしれません。

お互い引っ張っているはずなのに、固まったように動かないRALくん…。不思議に思った飼い主さんがおもちゃを左右に揺らしてみても反応がなかったとか。

急に電池切れ…？反則級の姿にキュン♡

RALくんをよーく見ると、おもちゃを咥えたまま寝ていたそう…！優しく閉じられたお目目と、おもちゃを咥えている口元は口角が上がり、何だか良い夢をみているようにも見えるRALくん。時折目を細めていたのは、もしかすると眠たかったからかもしれませんね。

と、お耳がピクッと動いたのを合図に動き出しました。何事もなかったようにお遊び再開していますが『引っ張り合っこするとすぐに寝ちゃう』と飼い主さんも綴るように、RALくんのお茶目な様子は日常茶飯事なのでしょう。

急に電池切れしてしまうなんてパピーらしくて、ニヤニヤが止まりませんね。反則級の可愛さをお見せしたRALくんの姿にはキュンキュンする人が続出したのでした♡

この投稿には「なんでーｗｗ」「電池切れかわいい♡」「狸寝入り？いやワンちゃん寝入り？」といったコメントが寄せられています。

今日もかわいい電池切れ♡

遊ぶの大好き！またまた引っ張り合っこをするRALくんの別投稿が紹介されています。この日はぬいぐるみのおもちゃをグイグイと引っ張るRALくん。前回よりも気合が入っているようで、全身を使い大胆に遊んでいたそう。

と思ったのもつかの間、やっぱり電池切れ…！お目目を閉じて一瞬夢の中へ…。数秒経過したのち『！！！』と頭にビックリマークが見えそうなほど、急に意識が戻った模様。そのときのRALくんのお顔が可愛すぎて、飼い主さんのキュンキュンは止まらなかったそうですよ♡

Instagramアカウント「ralcollie22」には、RALくんをお迎えしてからの成長記録が投稿されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ralcollie22」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております