スタバが好きすぎる！？盲導犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で453万7000回再生を突破し、「誘導してますね（笑）」「絆を感じてほっこり」「なんていい子なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：スタバの前を通る『目が見えない女性と盲導犬』→素通りするかと思いきや…まさかの展開】

素通りするかと思いきや…？

TikTokアカウント「junjun_asai」の投稿主さんは、病気で視力を失ったそうです。現在は、「全盲」の世界を楽しく面白く発信しているのだとか。そんな投稿主さんの相棒は、盲導犬の『ライズ』ちゃんです。

ある日、ライズちゃんを連れてでかけると、通り道にスターバックスのお店がありました。すると、ライズちゃんは、まるで誘導するようにお店の中に入って行ったのです。投稿主さんが指示しているわけでなく、ライズちゃんの意思で入店したのだといいます。

店内でも、"勝手知ったり"なライズちゃん。仕方なく注文する投稿主さんの隣で、お利口に待っていたそうです。

ライズちゃんの優しさにほっこり

実は、ここはよく通る道なのだそう。投稿主さんが2回ほど連続でスタバに寄ってからというもの、ライズちゃんが自らスタバに入るようになったのだといいます。スタバに入店したライズちゃんは、なんだか誇らしげ。投稿主さんがスタバ好きだと理解しているのかもしれません。

一方、毎回スタバに寄らなければならなくなってしまった投稿主さんですが、「勝手に入るねん」とちょっぴり嬉しそう…♪投稿主さんとライズちゃんの固い絆を感じられるワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「毎回スタバってインプットされてるの可愛い」「お財布事情大変になりそうw」「なんて賢くて優しい子でしょう」など沢山の反響がありました。

微笑ましいルーティン

盲導犬としての仕事を頑張ったライズちゃんは、帰宅後に必ず行っているルーティンがあるそうです。それは、足を拭いて、おもちゃで遊ぶこと。新しいおもちゃを買って帰ると、ワクワクした表情で待ち構えているのだとか。

ライズちゃんは盲導犬ですが、家の中では普通の飼い犬と変わりません。毎日のびのび楽しく過ごしているライズちゃん、これからも投稿主さんとのおでかけを満喫してほしいものですね♪

TikTokアカウント「junjun_asai」には、ライズちゃんとの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「junjun_asai」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。