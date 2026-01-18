2026年1月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ささいな誤解から対人トラブルに……。解決は時間を待つこと。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
不注意になりそう。横断歩道の信号もあなどらないで。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
無駄遣いは禁物。今日、手に入ったお金はまず貯金して。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
夜のお出掛けにツキあり。仲間を誘って新年会を開くと楽しめそう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
重い荷物の整理をしよう。心がスッキリ、やる気も上昇！
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気分が乗らない日。でも義務や責任はしっかり果たそう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
好調日。今やりたいことを優先して、強気な姿勢でOK。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気の乗らない誘いがありそう。やんわり断るとスッキリ！
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
できる範囲で努力をしてみよう。満足感がたっぷり。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
メールにツキあり。自分の近況を大勢に伝えてみると◎。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
物事が順調でスピーディーに進展しそう。将来の計画作りも吉。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
休日を盛り上げるアイデアが湧きそう。早速実行計画を立てて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)