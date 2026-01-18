今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月19日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ささいな誤解から対人トラブルに……。解決は時間を待つこと。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


不注意になりそう。横断歩道の信号もあなどらないで。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


無駄遣いは禁物。今日、手に入ったお金はまず貯金して。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


夜のお出掛けにツキあり。仲間を誘って新年会を開くと楽しめそう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


重い荷物の整理をしよう。心がスッキリ、やる気も上昇！

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


気分が乗らない日。でも義務や責任はしっかり果たそう。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


好調日。今やりたいことを優先して、強気な姿勢でOK。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


気の乗らない誘いがありそう。やんわり断るとスッキリ！

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


できる範囲で努力をしてみよう。満足感がたっぷり。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


メールにツキあり。自分の近況を大勢に伝えてみると◎。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


物事が順調でスピーディーに進展しそう。将来の計画作りも吉。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


休日を盛り上げるアイデアが湧きそう。早速実行計画を立てて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)