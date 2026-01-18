¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡×Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÍÄ¾¯´ü¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÊ¢ÏÃ½Ñ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¿Í·ÁÌ£¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡×Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÍÄ¾¯´ü¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÊ¢ÏÃ½Ñ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¿Í·ÁÌ£¡×
¸µHKT48¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤Ï1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊ¢ÏÃ½Ñ¡©¡×Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡×¡Ö¿Í·ÁÌ£¤¬¶¯¤¤¡×Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÊ¢ÏÃ½Ñ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Î©ÇÉ¤ÊÃåÊª¤òÃå¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤ÎÂ¼½Å¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È³«¤¡¢È¾³«¤¤Î¸ý¤¬²¿¤«¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤ÊÂ¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤¢¤ì¡© À¼¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡©¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ê¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Í·ÁÌ£¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂ¼½Å¤µ¤ó¤ä¡×¡ÖºòÆü»£¤Ã¤¿¤Î¤«¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ¾Êý¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¥´¶¤â¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´é¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª ´é¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ÈÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¡×¡Ö±×¡¹¡¢Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
