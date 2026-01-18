AKB48現役メンバー、プリーツミニスカから美脚披露「スタイル神」「靴下センス良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】AKB48の武藤小麟が1月18日、自身のInstagramを更新。ニーハイソックス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】姉妹でAKB48 妹のミニスカコーデが話題
17、18日に「67thシングル『タイトル未定』Official Shop盤 発売記念『個別握手会』」を開催した同グループ。武藤は「2026年最初の個別握手会ありがとうございました『まさかのConfession』衣装の靴下履いてみたっ」と衣装について報告。ベージュのニット、ブラウンのプリーツミニスカート、グレーのニーハイソックスを合わせたコーディネートですらりと伸びた美しい脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「可愛い」「美脚」「靴下センス良すぎ」といったコメントが寄せられている。
武藤は2000年7月22日生まれ、東京都出身。2016年にAKB48の16期生として加入。OGの武藤十夢は実姉である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】姉妹でAKB48 妹のミニスカコーデが話題
◆武藤小麟、ミニスカで握手会
17、18日に「67thシングル『タイトル未定』Official Shop盤 発売記念『個別握手会』」を開催した同グループ。武藤は「2026年最初の個別握手会ありがとうございました『まさかのConfession』衣装の靴下履いてみたっ」と衣装について報告。ベージュのニット、ブラウンのプリーツミニスカート、グレーのニーハイソックスを合わせたコーディネートですらりと伸びた美しい脚が際立つスタイルとなっている。
◆武藤小麟のミニスカ姿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「可愛い」「美脚」「靴下センス良すぎ」といったコメントが寄せられている。
武藤は2000年7月22日生まれ、東京都出身。2016年にAKB48の16期生として加入。OGの武藤十夢は実姉である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】