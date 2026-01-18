K-POP仲良しチャメ(姉妹)、IVEレイとRedVelvetジョイのテート現場が話題

K-POP界を代表する大親友として知られるRed Velvetのジョイと、IVEのレイの仲睦まじい近況が捉えられた。

ジョイは最近、自身の公式SNSを通じて、「赤ちゃんとデート」というコメントにハートの絵文字を添え、レイと過ごした日常の写真を複数枚公開した。これに対しレイは、「オンニ(お姉さん)、愛してます」というコメントを直接残し、見る人の頬を緩ませた。

【写真】IVE・レイ×Red Velvet・ジョイの“意外な友情”にキュン！

公開された写真の中で、ジョイとレイは洗練された雰囲気の和食店で楽しい時間を過ごしている。ジョイは落ち着いたブラックカラーのカーディガンを着用し、成熟した優雅な魅力を披露し、レイはホワイトのニットで明るく爽やかな雰囲気を演出した。

(写真=レイInstagram)



大きなグラスを合わせて乾杯したり、キンパを手におどけた表情を見せたりする姿からは、二人の格別な親しさがそのまま伝わってくる。

特に、至近距離のセルフィーでも“残念感”のない完璧なビジュアルを誇っている点が印象的である。カメラに向かってウインクをしたり、唇を突き出すなど、愛らしいポーズを取る姿からは、実の姉妹にも劣らぬケミストリーが際立っている。

(写真=レイInstagram)

ジョイとレイの特別な縁は、『私は一人で暮らす』（MBC）出演時にも大きな話題となった。当時、レイがジョイの家を訪れ、深い悩みを打ち明け、ジョイが心のこもった助言を送る温かな姿が、多くの人々に感動を与えた。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身で、本名は直井怜。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。